Un evento affollato al teatro Sannazaro

Il teatro Sannazaro di Napoli ha ospitato una serata di grande richiamo per la presentazione del libro “La rivincita di Trump” dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’evento ha visto la partecipazione di un pubblico variegato, tra cui amici, colleghi e personalità del mondo politico e culturale. Tra i presenti, spiccava la figura di Arianna Meloni, sorella della premier, che ha assistito senza rilasciare dichiarazioni, contribuendo a creare un’atmosfera di attesa e curiosità.

Il ruolo di Amedeo Laboccetta

A fare da padrone di casa è stato Amedeo Laboccetta, presidente di Polo Sud, che ha introdotto gli ospiti e moderato le interviste. Il direttore del Mattino, Roberto Napoletano, ha condotto una conversazione che ha messo in luce non solo il libro di Sangiuliano, ma anche il suo percorso professionale. Laboccetta ha ricordato i primi passi di Sangiuliano nel giornalismo, sottolineando come fosse destinato a una carriera di successo.

Le riflessioni sul futuro dell’Europa

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha colto l’occasione per esprimere le sue preoccupazioni riguardo all’elezione di Trump, definendola “un banco di prova per l’Europa”. Manfredi ha avvertito del rischio di una marginalità dell’Europa nel contesto politico globale, un tema ripreso anche dalla giornalista Giovanna Botteri e dallo stesso Sangiuliano. Quest’ultimo, visibilmente emozionato, ha condiviso il suo affetto per le “facce amiche” presenti in sala, riconoscendo l’importanza di ciascuno di loro nel suo percorso di vita e professionale.

Un momento di celebrazione e amicizia

La serata si è conclusa con Sangiuliano che ha firmato copie del suo libro, circondato da amici e sostenitori. Tra abbracci e strette di mano, il clima di festa ha reso l’evento memorabile. La presenza di Arianna Meloni ha aggiunto un ulteriore elemento di interesse, anche se la sorella della premier ha scelto di non rilasciare