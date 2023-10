Home > Video > La redazione di Notizie.it vi porta in un’intervista ad alcuni studenti uni... La redazione di Notizie.it vi porta in un’intervista ad alcuni studenti universitari sul tema del razzismo

“Cosa è per te il razzismo”: questa è una delle domande poste dalla redazione di Notizie.it ad alcuni studenti dell’Università Statale di Milano sul tema del razzismo, visto da tutti i giovani interpellati con una “piaga sociale” e un “problema radicato in Italia”. La soluzione comune a tutti sarebbe quella di educare, a partire dai giovanissimi nelle scuole, ad accogliere e non rigettare. Siete d’accordo con loro?