La regina del piacere degli italiani arriva da Portorico

Moira, Giulia Stella, Pamy: sono loro le tre Escort più apprezzate del Paese, votate dagli italiani con le recensioni degli incontri, mentre Mel, Natty Natasha, Bia Almeida sono le Escort Trans più amate.

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ha pubblicato sul sito escort-advisor.com la classifica delle 20 migliori Escort ed Escort Trans, elaborata considerando i dati raccolti nel 2024: numero e punteggio delle recensioni ricevute nell’anno e livello di affidabilità dei recensori.

La trasgressione prende forme diverse. Ogni escort in Classifica rispecchia i gusti degli italiani perché ha delle caratteristiche particolari che la rendono unica: riccia, bionda, alta, curvy, dominatrice, romantica.

Moira, la migliore Escort d’Italia racconta: Faccio questo lavoro da 7 anni. Mi piace la mia professione, mi diverto. Credo che la cosa più importante sia curare l’accoglienza e far stare bene il cliente. Non si tratta solo di sesso. Con molti clienti è nata un’amicizia perché si trovano bene con me e prendono appuntamento frequentemente.

A me piace lavorare con clienti eleganti e tranquilli. Non mi chiedono cose strane, perché il mio modo di pormi e di parlare con loro al telefono trasmette semplicità e complicità – Continua – Mi vedono così nella mia pubblicità e vogliono godersi il momento per come sono. Per me è importante ricevere recensioni. Quando le rileggo sono contenta, alla fine è una soddisfazione avere un cliente felice perché fai il tuo lavoro con passione. In più, chi legge le recensioni è invogliato a contattarmi perché sa subito che posso essere perfetta per lui!

Anche Mel, prima classificata per la categoria Escort Trans, commenta: Sono escort da più di 10 anni. La gente pensa che nel mio lavoro la cosa più difficile sia fare sesso con uno sconosciuto, ma in realtà è gestire personalità e carattere diversi.

Ricevo molto spesso coppie. Mi è successo di ospitarne una perché lui voleva fare una sorpresa alla sua ragazza, sapendo che a lei sarebbe piaciuto. Infatti, la richiesta più gettonata è fare sesso con la Lei di coppia – Conclude – Le recensioni per me sono molto importanti, perché i clienti che leggono capiscono come sei fatta, quali sono i servizi che proponi, cosa ti piace e cosa no. Essere escort significa essere libera, sia dal punto di vista economico, sia degli spazi e del tempo.

La maggior parte delle escort non lavora i n una città fissa, continua a spostarsi sul territorio italiano, dal nord al sud, isole comprese. Il sito conferma gli spostamenti attraverso i profili, la raccolta dei numeri di telefono pubblicati sui principali siti di escort in Italia e le recensioni degli utenti.

È un settore che non conosce crisi. Infatti, solo nel 2024 sono stati raccolti una media di oltre 27.000 numeri di telefono al mese visibili su Escort Advisor e circa 5.800.000 utenti unici mensili hanno visitato la piattaforma. Le ricerche del settore escort su Google sono aumentate del 13% fra il 2024 e il 2023.

Ma la vera differenza la fanno le stelline, che aiutano gli utenti nella scelta da fare: solo nel 2024 il portale ha raccolto 118.287 recensioni, ma con estrema attenzione.

Infatti, il sito analizza con cura ciò che scrivono gli utenti, scartando quello che non è conforme al regolamento. Basti pensare che solo quest’anno le recensioni rifiutate sono il 33,56% di quelle ricevute.

Escort Advisor da più di dieci anni offre agli utenti la possibilità di scegliere le escort in base ai loro gusti e con la sicurezza delle recensioni. Sul portale si trovano infatti tutte le Escort d’Italia, ma con le recensioni. Questo garantisce una varietà continua per nazionalità, corporature, servizi e prezzi anche nei comuni più piccoli, anche perché la maggior parte delle escort si sposta spesso – commenta così Mike Morra, fondatore e Ceo di Escort Advisor – Questo è l’ottavo anno che il sito pubblica la Classifica delle escort migliori premiate grazie alle recensioni degli utenti che le hanno incontrate.