Le dichiarazioni di Roberto Vannacci dopo la vittoria dell’Italvolley femminile hanno sollevato nuove polemiche. Maurizio Gasparri è intervenuto in difesa di Paola Egonu.

Vannacci pur dichiarandosi orgoglioso per la vittoria delle pallavoliste italiane, ha ribadito il suo pensiero sulla pallavolista Egonu definendola una atleta “con tratti somatici che non rappresentano la maggioranza degli italiani”.

A queste parole Maurizio Gasparri ha risposto così:

“Ci vuole l’innegabile talento di Vannacci per criticare Paola Egonu nel giorno del trionfo olimpico delle nostre atlete di pallavolo. L’ex, per fortuna, generale, si atteggia a De Gobineau ‘de noantri’ parlando di ‘tratti somatici’ “.

Il riferimento è a Joseph Arthur de Gobineau, uno dei padri delle teorie razziste europee.

Maurizio Gasparri non le manda a dire a Vannacci

L’esponente di Forza Italia ha poi proseguito dando velatamente del “senza cervello” all’ex generale:

“Ho incontrato un signore che si è qualificato come barbiere di Vannacci, dal quale ho appreso che al momento dello shampoo, con l’inevitabile contatto delle mani con il celebre cranio, ‘a tatto’ il barbiere ebbe il sospetto di un vuoto all’interno della ‘scatola’. Ma come dicono nella celebre opera ‘la calunnia è un venticello’ e il barbiere avrà mentito. Per Vannacci vale il noto detto: Tanto nomini nullum par elogium. O no?”.