Un nuovo inizio tra le vette

Carmine Parlato, 59 anni, ha trovato la sua vera casa sulle pendici del monte Faito, un luogo che rappresenta non solo un panorama mozzafiato, ma anche una nuova vita. Dopo anni trascorsi come autista di autobus a Sorrento, ha deciso di abbandonare la routine quotidiana per dedicarsi a un’esperienza che unisce passione e natura.

La montagna, con i suoi sentieri e le sue storie, ha accolto Carmine, offrendogli l’opportunità di condividere la bellezza del suo territorio con turisti e visitatori.

Un viaggio tra storia e natura

Durante gli otto minuti di viaggio in funivia tra la valle e la vetta, Carmine incanta i passeggeri con racconti affascinanti sulla sua terra. Ogni curva del percorso è un’occasione per descrivere le meraviglie naturali e culturali del monte Faito. “Tenete lo sguardo dritto, guardate la bellezza e non lasciatevi prendere dal vuoto”, ripete con fervore, invitando tutti a immergersi nella magnificenza del paesaggio circostante. La sua voce risuona tra gli alberi e le rocce, creando un legame profondo tra l’uomo e la natura.

Il potere della comunità montana

La storia di Carmine non è solo quella di un uomo che ha cambiato vita, ma rappresenta anche il desiderio di riscoprire e valorizzare la comunità montana. Il monte Faito è un simbolo di rinascita per molti, un luogo dove le tradizioni si intrecciano con le nuove esperienze. La montagna, infatti, non è solo un luogo da visitare, ma un ambiente che offre opportunità di crescita personale e collettiva. Carmine, con il suo entusiasmo contagioso, è diventato un punto di riferimento per chi cerca un contatto autentico con la natura e la cultura locale.