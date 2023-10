Home > Video > "La rivoluzione del debito". Il nuovo libro di Fabio Cesare "La rivoluzione del debito". Il nuovo libro di Fabio Cesare

"Ho iniziato a scrivere questo libro perché mi sono reso conto che operatori e destinatari del diritto vivono un pregiudizio legato al debito. Oggi è impossibile immaginare di essere comunità se non apriamo le maglie della liberazione dei debiti. Se vogliamo trovare un modo di essere felici insieme (che non sia la crescita del Pil), bisogna smettere di odiare e stigmatizzare i debitori con l'utilizzo del sovra indebitamento e dei meccanismi di liberazione dei debiti e delle procedure concorsuali". Questo il messaggio di Fabio Cesare, avvocato civilista, docente ed esperto di diritto fallimentare, che nel suo nuovo libro invita a cambiare totalmente approccio nel rapporto tra creditori e debitori: "La Costituzione antepone la dignità umana alla tutela del credito, ma oggi questo non succede più. Non dimentichiamo che spesso i debiti nascono già nel momento della stipulazione di un accordo. Il debitore sovra indebitato non è in grado di guardare al futuro, è una persona che non progetta, non si immagina nel domani e perde la sua dignità, diventando spesso preda di meccanismi criminogeni".