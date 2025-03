La situazione clinica del Papa

La salute del Papa Francesco è attualmente stabile, secondo quanto comunicato dalla Sala Stampa Vaticana. I medici hanno confermato lievi miglioramenti, ma il quadro clinico rimane complesso. Il Pontefice, ricoverato da quasi un mese, continua a ricevere terapie per la polmonite bilaterale e sta seguendo un programma di fisioterapia respiratoria e motoria. Nonostante le difficoltà, il suo umore appare buono e riesce a conversare con le persone a lui vicine.

Attività spirituali e collegamenti con la Curia

Oggi, il Papa ha partecipato in video agli esercizi spirituali della Curia, dimostrando un forte impegno nella preghiera. Questo pomeriggio ha anche dedicato un momento alla riflessione spirituale, segno della sua resilienza e della volontà di rimanere attivo nonostante le limitazioni fisiche. La Sala Stampa ha sottolineato che, nonostante l’assenza di un bollettino medico, la stabilità delle sue condizioni è un segnale positivo.

Messaggi di sostegno e celebrazioni imminenti

In questi giorni, il Papa riceve anche messaggi di sostegno da parte di piccoli pazienti dell’ospedale Bambin Gesù, che hanno realizzato disegni e messaggi di incoraggiamento. Questi gesti di affetto rappresentano un importante sostegno morale per il Santo Padre. Inoltre, il prossimo giovedì segnerà il dodicesimo anniversario della sua elezione, un momento significativo che sarà celebrato con una messa di ringraziamento. La comunità cattolica continua a pregare per la sua salute, sperando in un rapido recupero.