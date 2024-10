Ieri notte, l’Alto Adige ha regalato uno spettacolo straordinario di aurora boreale. Verso le dieci, diverse località della provincia si sono illuminate di tonalità rosa, incluso il Lago di Caldaro, come testimonia un’immagine condivisa su Facebook dal meteorologo locale Dieter Peterlin. Peterlin commenta che si tratta di un evento poco frequente per questa area, anche se una manifestazione simile era già stata vista sulle Dolomiti il 10 maggio scorso. Dopo un periodo di maltempo, il cielo si è presentato chiarissimo ieri sera, permettendo l’osservazione di quest’aurora anche dall’Oltradige e dalla valle dell’Adige, come dimostrano vari scatti pubblicati sui social network.

