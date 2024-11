Un imprenditore si lancia in una sfida scacchistica per raggiungere i 2000 punti Elo.

Un imprenditore alla conquista degli scacchi

Marco ‘Monty’ Montemagno, noto imprenditore e youtuber, ha intrapreso un’avventura unica nel mondo degli scacchi. A 51 anni, ha deciso di sfidare se stesso, puntando a raggiungere i 2000 punti Elo, un traguardo che lo collocerebbe nella categoria di candidato maestro. Questo obiettivo ambizioso è stato documentato attraverso i suoi canali social, dove ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico, appassionato e curioso di seguire i suoi progressi.

Un evento da non perdere a Torino

Il 21 novembre, Montemagno sarà presente a Torino per un incontro pubblico presso le Ogr, dove discuterà di come il pensiero scacchistico possa influenzare le decisioni quotidiane. Questo evento è parte delle finali del Campionato italiano di scacchi, che si svolgeranno dal 26 novembre al 7 dicembre. La sua partecipazione non è solo un’opportunità per condividere la sua esperienza, ma anche un modo per avvicinare il pubblico a un gioco che richiede strategia e concentrazione.

Il supporto di un maestro internazionale

Per affrontare questa sfida, Montemagno ha scelto di avvalersi dell’aiuto di Pierluigi Piscopo, maestro internazionale di scacchi. Le sessioni di studio tra i due, condotte via video, sono seguite con interesse non solo dagli appassionati del gioco, ma anche da chi è attratto dalla storia di un imprenditore che si reinventa. Montemagno ha iniziato a giocare solo un anno fa, ma la sua passione è cresciuta rapidamente, portandolo a dedicarsi con impegno a questa disciplina.

Un percorso di crescita e competizione

La sfida di Montemagno non è solo un obiettivo personale, ma rappresenta anche un viaggio di crescita. Partendo da un punteggio di circa 1500 punti Elo, ha già raggiunto quota 1800, dimostrando un notevole progresso in pochi mesi. La sua determinazione, unita all’esperienza di un coach esperto, lo spinge a migliorare continuamente. Montemagno ha dichiarato che il suo spirito competitivo, forgiato da precedenti esperienze come pongista professionista, lo motiva a superare i propri limiti e a cercare sempre nuove sfide.