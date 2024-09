La situazione climatica peggiora, con un avviso di allerta di livello arancione dichiarato in Emilia-Romagna e un codice giallo in altre undici regioni.

A partire da lunedì, condizioni meteorologiche avverse, con piogge e temporali, investiranno l'Italia da nord a sud. Un'allerta arancione è stata emessa per l'Emilia Romagna, e un'allerta gialla per altre 11 regioni. Questi eventi saranno accompagnati da forte pioggia, scariche elettriche, possibili grandinate e vento. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso meteo per Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale, Toscana e Campania.

A partire da lunedì, il bel tempo cederà il passo a condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni e temporali che si diffonderanno da nord a sud. Un’allerta di livello arancione è stata emessa per l’Emilia Romagna, mentre altre 11 regioni sono sotto allerta gialla. Un sistema di bassa pressione proveniente dall’Atlantico si avvicina gradualmente alla nostra penisola e, a partire dalle prime ore di domani, determinerà un’intensificazione delle avversità meteorologiche, con piogge e temporali che colpiranno principalmente le regioni nord-occidentali, per poi estendersi su buona parte del nord e, in alcuni punti, su aree della costa tirrenica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un avviso meteorologico che anticipa, a partire da domani mattina, precipitazioni di varia intensità su Liguria, Piemonte, Lombardia, la parte occidentale dell’Emilia-Romagna, Toscana e Campania. Questi eventi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequenti scariche elettriche, possibili grandinate localizzate e raffiche di vento. Di conseguenza, è stata emessa un’allerta di grado arancione a rischio idrogeologico per l’Emilia Romagna e un’allerta di grado giallo per Liguria, Lazio, Umbria e alcuni settori della Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia.