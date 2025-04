Un’opera d’arte in marmo ligure

La tomba che accoglierà la salma di papa Francesco è un’opera realizzata in marmo di provenienza ligure, un materiale pregiato che rappresenta non solo la bellezza artistica, ma anche la solidità e la durata nel tempo. La scelta di questo marmo non è casuale; la Liguria è conosciuta per le sue cave di marmo, che hanno fornito materiali per alcune delle opere più celebri della storia dell’arte.

La tomba, con la semplice iscrizione “FRANCISCUS”, riflette l’umiltà e la spiritualità che hanno caratterizzato il pontificato di Francesco.

Posizione e significato della tomba

Situata nella navata laterale della Basilica di Santa Maria Maggiore, la tomba è collocata tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, in prossimità dell’Altare di San Francesco. Questa posizione non è solo simbolica, ma rappresenta anche un legame diretto con la tradizione cristiana e la storia della Chiesa. La scelta di questo luogo è significativa, poiché la Basilica è uno dei principali luoghi di culto di Roma e un importante centro di pellegrinaggio per i fedeli. La tomba diventerà un punto di riferimento per coloro che desiderano rendere omaggio a un papa che ha dedicato la sua vita alla giustizia sociale e alla cura del creato.

Un tributo alla spiritualità di papa Francesco

La riproduzione della croce pettorale sulla tomba è un ulteriore elemento che sottolinea la spiritualità di papa Francesco. Questo simbolo, che rappresenta la sua missione e il suo amore per la Chiesa, sarà un richiamo per i fedeli e i visitatori. La tomba non è solo un luogo di riposo, ma diventa un monumento alla fede e alla speranza, un invito a seguire l’esempio di umiltà e servizio che papa Francesco ha incarnato durante il suo pontificato. La Sala stampa della Santa Sede ha comunicato i dettagli di questo progetto, sottolineando l’importanza di onorare la memoria di un papa che ha saputo toccare i cuori di milioni di persone in tutto il mondo.