Un evento storico per la Chiesa cattolica

Mercoledì alle ore 9.00, la bara contenente il corpo del defunto Papa Francesco sarà trasferita dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale di San Pietro. Questo momento, previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, rappresenta un rito di grande importanza per la Chiesa cattolica e per i fedeli di tutto il mondo.

La traslazione non è solo un atto di rispetto verso il defunto, ma anche un momento di riflessione e preghiera per tutti coloro che hanno seguito il pontificato di Francesco.

Il percorso della processione

La processione avrà inizio con un momento di preghiera presieduto dal Cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa. La bara percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani, per poi uscire in Piazza San Pietro attraverso l’Arco delle Campane. Questo tragitto non è casuale; rappresenta un simbolico passaggio dalla vita terrena a quella eterna, un viaggio che ogni Papa compie nel momento della sua morte.

La liturgia della parola e le visite alla salma

Una volta giunta nella Basilica Vaticana, la bara sarà accolta presso l’altare della Confessione, dove il Cardinale Camerlengo presiederà la Liturgia della Parola. Questo momento sarà seguito dalle visite alla salma del Papa, permettendo ai fedeli di rendere omaggio al loro leader spirituale. La possibilità di vedere il corpo del Papa offre un’opportunità unica per i fedeli di esprimere il loro affetto e la loro gratitudine per il servizio che ha reso alla Chiesa.

La traslazione del corpo di Papa Francesco non è solo un evento liturgico, ma un momento di unione per la comunità cattolica. In un periodo di grande cambiamento e sfide, la figura del Papa rappresenta una guida e una fonte di speranza per milioni di persone. La cerimonia di mercoledì sarà un’occasione per riflettere sull’eredità di Francesco e sul suo impatto duraturo sulla Chiesa e sul mondo.