La tutela degli animali a Scampia: un impegno necessario

Il contesto delle Vele di Scampia

Le Vele di Scampia, simbolo di degrado urbano e abbandono, sono al centro di un acceso dibattito che coinvolge non solo la sicurezza degli edifici, ma anche quella degli animali che vi abitano. In questo contesto, la Lav (Lega Anti Vivisezione) ha sollevato la questione della tutela dei gatti randagi che popolano il complesso. Questi animali, circa un centinaio, sono stati abbandonati o sono nati in un ambiente ostile, aggravato dai recenti crolli che hanno costretto le autorità a intervenire.

Le azioni del Comune di Napoli

In risposta alle preoccupazioni espresse, il Comune di Napoli ha dichiarato di aver avviato, sin da luglio, un piano di intervento per garantire il benessere degli animali. Questo piano è stato attivato in seguito al crollo di una delle Vele, che ha reso necessario lo sgombero di diverse unità abitative. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’area veterinaria della Asl Napoli 1 Centro, ha messo in atto misure di emergenza per la salvaguardia degli animali presenti nel complesso.

Risultati delle operazioni di recupero

Le operazioni di recupero hanno portato a risultati sorprendenti. Nonostante l’attenzione fosse rivolta principalmente ai gatti, sono stati ricoverati presso l’ospedale veterinario della Asl 28 animali esotici e 27 volatili. Questo evidenzia la complessità della situazione e la necessità di un intervento mirato. Finora, otto gatti e quattro cani sono stati recuperati e affidati in adozione, mentre circa 50 gatti sono stati prelevati dalle aree esterne alle Vele, con l’obiettivo di sterilizzarli e garantirne la sicurezza.

Prospettive future per gli animali di Scampia

Il Comune ha assicurato che le operazioni di cattura e sterilizzazione continueranno nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Questo impegno è fondamentale non solo per il benessere degli animali, ma anche per la salute pubblica e la sicurezza della comunità. La gestione emergenziale attuata dal Comune rappresenta un passo importante verso la risoluzione di una situazione complessa, che richiede attenzione e sensibilità.