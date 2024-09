La veridicità delle parole di Antonio a Temptation Island è stata messa in discussione: il vero è emerso.

Nel video introduttivo, Antonio Maietta ha affermato di aver raggiunto Temptation Island poiché Titty è abbastanza possessiva: “È un po’ eccessiva nella sua possessività e gelosia. È per questo che ho scritto io al programma”. Ma sembra che il giovane abbia detto il falso…

Si è scoperto che Antonio non ha detto la verità: la rivelazione è arrivata nel primo episodio di Temptation Island.

Nel corso del primo episodio di Temptation Island, Antonio ha deciso di rivelare alla produzione del programma l’autentica ragione per cui ha voluto partecipare: non è più sicuro dei suoi sentimenti per la sua fidanzata.

“Ho falsificato la mia intenzione di partecipazione a Temptation, ma adesso voglio iniziare di nuovo e far emergere la verità. Non so più cosa desidero realmente. Lei è aggressiva e ha una mentalità ristretta, tende ad alzare la voce. La verità è che l’amore esisteva, ma ogni giorno diventa sempre più debole. Non ho più sicurezza nei miei sentimenti per lei. Il suo comportamento mi ha spento. Non posso vivere liberamente e mi sento come se fossi imprigionato. Ero una persona allegra e tranquilla, ma ora non più.

Le ho proposto matrimonio e non voglio rimpiangere questa decisione in futuro. Quindi, è meglio rivelare la verità ora invece di dire falsità in futuro. Il modo in cui la desidero è cambiato dentro me. Adesso preferisco passare il tempo con i miei amici quando lei non c’è. preferisco essere solo, piuttosto che con lei. È quasi come se la sua presenza mi infastidisse. Preferisco trascorrere meno tempo con lei e più al lavoro. Più tempo passo senza di lei e più sto bene, perché più stiamo insieme e più c’è il rischio di litigare. Non posso lasciarla perché non me lo consente. Lei si aggrappa di più. E quindi, non sono più certo di volerla. Adesso preferisco essere solo piuttosto che con lei”.

Antonio: “più passo del tempo senza di lei e più mi sento a mio agio”.