Un momento di conforto e speranza per una famiglia in difficoltà

Un gesto di amore e speranza

La storia di Saverio, un sedicenne di Trani affetto da una grave malattia oncologica, ha toccato il cuore di molti. Recentemente, il giovane ha ricevuto una videochiamata inaspettata da Papa Francesco, un gesto che ha portato conforto e speranza non solo a lui, ma anche alla sua famiglia. La madre, Valentina Oreste, ha raccontato l’emozione di quel momento, descrivendo come, mentre era in ospedale, il suo cellulare ha squillato e si è trovata di fronte al Santo Padre. “Lui sorrideva, mi ha benedetto e mi ha detto che Saverio guarirà”, ha dichiarato Valentina, visibilmente commossa.

La lotta di Saverio

Saverio sta affrontando un percorso difficile, sottoponendosi a trattamenti di chemioterapia ogni tre settimane, accompagnati da ulteriori cure e esami. La madre ha dovuto lasciare il lavoro per prendersi cura di lui, e la situazione è diventata particolarmente pesante da gestire. “Ha un nome orribile, tremendo, che faccio fatica a ricordare”, ha confessato Valentina, evidenziando la difficoltà di affrontare una diagnosi così dura. Tuttavia, la videochiamata del Papa ha rappresentato un momento di luce in un periodo buio, un segno tangibile di speranza.

Il ruolo della comunità

La videochiamata è stata possibile grazie all’iniziativa di don Enzo de Ceglie e don Dino Cimadomo, che hanno scritto al Papa per raccontare la situazione di Saverio. “È stata una nostra iniziativa, una piccola follia”, ha spiegato don Enzo, sottolineando come la comunità parrocchiale si sia unita per sostenere il giovane. La risposta del Papa ha superato ogni aspettativa, dimostrando che anche piccoli gesti possono avere un grande impatto. “Il Papa ha detto che richiamerà per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute di Saverio”, ha aggiunto don Enzo, evidenziando l’importanza di mantenere viva la speranza in momenti difficili.