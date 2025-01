Un fenomeno allarmante

Negli ultimi anni, il numero di aggressioni ai medici in Italia è aumentato in modo esponenziale. Secondo i dati forniti da diverse associazioni di categoria, si stima che ogni giorno si verifichino almeno due episodi di violenza nei confronti di professionisti della salute. Questo fenomeno, che colpisce in particolare i medici di pronto soccorso e i pediatri, sta creando un clima di paura e insicurezza tra coloro che dedicano la propria vita al servizio degli altri.

Le cause di un clima di tensione

Le ragioni alla base di queste aggressioni sono molteplici e complesse. Da un lato, l’aumento della pressione sui servizi sanitari, aggravata dalla pandemia di COVID-19, ha portato a un sovraccarico di lavoro per i medici. Dall’altro, la crescente frustrazione dei pazienti e dei loro familiari, spesso dovuta a lunghe attese e a una percezione di scarsa attenzione, contribuisce a creare un ambiente esplosivo. Come evidenziato da Piero Pavone, pediatra del policlinico di Catania, “non capisco come si possa passare da essere considerati angeli in corsia fino a 3 anni fa, fino a diventare carne da macello”.

Le conseguenze per i professionisti della salute

Le aggressioni fisiche e verbali non solo mettono a rischio la sicurezza dei medici, ma hanno anche un impatto significativo sulla loro salute mentale. Molti professionisti si sentono demotivati e stressati, portando a un aumento dei casi di burnout. Le istituzioni sanitarie devono affrontare questa emergenza con urgenza, implementando misure di protezione adeguate e promuovendo una cultura di rispetto nei confronti di chi lavora nel settore sanitario. È fondamentale che i medici possano esercitare la loro professione in un ambiente sicuro e protetto.