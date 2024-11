Un viaggio simbolico tra Oriente e Occidente

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha recentemente compiuto una visita significativa a Pechino, presso il Word Art Museum, dove ha avuto l’opportunità di ammirare il complesso scultoreo del China Millennium Monument. Questo monumento, che celebra la millenaria storia della Cina, rappresenta un ponte culturale tra l’Oriente e l’Occidente, un tema di particolare rilevanza nel contesto attuale di globalizzazione e scambi interculturali.

Marco Polo: un simbolo di connessione

Durante la sua visita, Mattarella è stato accompagnato dalla figlia Laura e ha potuto esplorare anche la mostra intitolata ‘Viaggio di conoscenze. Il Milione di Marco Polo e la sua eredità fra Oriente e Occidente’. La figura di Marco Polo è di grande importanza in Cina, dove è considerato un simbolo di connessione tra le due culture. Non è un caso che, nel bassorilievo circolare del monumento, siano raffigurati solo due occidentali: Marco Polo e Matteo Ricci, entrambi italiani. Questo evidenzia non solo l’impatto storico di questi due personaggi, ma anche il legame duraturo tra Italia e Cina.

Un messaggio di cooperazione e dialogo

La visita di Mattarella non è solo un omaggio alla storia, ma anche un messaggio forte di cooperazione e dialogo tra i due paesi. In un momento in cui le relazioni internazionali sono messe alla prova, eventi come questo rappresentano un’opportunità per rafforzare i legami culturali e commerciali. La presenza di Mattarella in Cina sottolinea l’importanza di continuare a costruire ponti tra le nazioni, promuovendo una comprensione reciproca e una collaborazione fruttuosa.