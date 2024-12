Un passo avanti per la tutela delle vittime di violenza domestica in Italia

Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione

Con la recente informazione provvisoria n. 18/2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito un principio fondamentale: le vittime di violenza domestica e di genere devono essere ascoltate durante l’incidente probatorio. Questa decisione rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro la violenza di genere, mirando a ridurre il fenomeno della vittimizzazione secondaria, che spesso colpisce le donne che hanno già subito traumi.

Il ruolo cruciale dell’incidente probatorio

L’incidente probatorio è una fase cruciale del processo penale, in cui si raccolgono prove e si ascoltano le testimonianze. La decisione della Corte di Cassazione di garantire l’ascolto delle vittime in questa fase è fondamentale per evitare che le donne siano costrette a rivivere le loro sofferenze in un secondo momento. Questo approccio non solo tutela la dignità delle vittime, ma contribuisce anche a una maggiore efficacia del sistema giudiziario, permettendo di raccogliere testimonianze fresche e più dettagliate.

Le dichiarazioni della presidente della Commissione parlamentare

Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio e sulla violenza di genere, ha espresso soddisfazione per questa decisione. In una nota, ha sottolineato l’importanza di ascoltare le donne che denunciano violenze, affinché non debbano rivivere le loro esperienze traumatiche a distanza di anni. Questo approccio è in linea con le raccomandazioni della Commissione, che ha lavorato per una revisione delle normative in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere.

Verso un sistema giuridico più sensibile

La decisione della Corte di Cassazione segna un cambiamento significativo nel modo in cui il sistema giuridico italiano affronta le questioni di violenza di genere. L’ascolto delle vittime in sede di incidente probatorio non solo rappresenta un atto di giustizia, ma è anche un passo verso un sistema più sensibile e attento alle esigenze delle persone che subiscono violenza. È fondamentale che le istituzioni continuino a lavorare per garantire che le vittime siano protette e che le loro voci siano ascoltate.