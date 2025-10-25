Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Ho appreso con molta tristezza la notizia della morte di Marco Ghigliani. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia. Marco era un manager di assoluta qualità, competente e generoso cui mi ha legato un rapporto umano e professionale diretto e molto stretto". Così Carlo Calenda di Azione.
La7: Calenda, 'Ghigliani manager di assoluta qualità, condoglianze a famiglia'
