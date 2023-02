Home > Video > L’ADHD raccontato da Aurora Ramazzotti L’ADHD raccontato da Aurora Ramazzotti

“Quando andavo al liceo io, non si parlava del disturbo da deficit dell’attenzione. Ora invece se ne parla molto” dice Aurora Ramazzotti in alcune stories. “Ai tempi del liceo mi sentivo inferiore agli altri perché non riuscivo a prepararmi, a studiare e andavo malissimo a scuola”. La giovane sensibilizza il suo pubblico su questa tematica affinché altri non soffrano come ha fatto lei