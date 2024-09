Lady Gaga ha messo a tacere le critiche degli ex compagni di scuola che sostenevano che lei non sarebbe mai diventata famosa, dando loro una lezione di gratitudine. Quali misure ha adottato?

Un gruppo Facebook chiamato “Stefani Germanotta, non sarai mai famosa” è stato creato da una vecchia compagna di università di Lady Gaga durante i suoi studi al college. Recenti immagini di questo gruppo sono state condivise su TikTok da un fan della cantante, affiancate da una raccolta di tutti i premi conquistati da Gaga, incluso Grammy, Oscar e Billboards Music Awards. Lady Gaga, all’età di 38 anni, ha studiato alla New York University per tre semestri prima di decidere di dedicare interamente la sua vita alla musica. Nel 2009, in un’intervista con Elle, ha dichiarato: «Le feste universitarie e simili non mi attiravano». Durante quei tempi, un gruppo privato su Facebook con solo 12 membri si divertiva a deridere le speranze e i sogni della futura star della musica. Nel banner del gruppo, Lady Gaga era raffigurata con lunghi capelli castani e una grande X nera sovrapposta. La cantante ha risposto mercoledì 11 settembre: «Alcuni ex compagni di università hanno creato questo gruppo tanto tempo fa», e ha aggiunto: «Ecco perché non devi mai smettere di lottare quando gli altri dubitano di te o ti sviliscono: devi continuare a lottare». Questa dichiarazione ha suscitato decine di migliaia di reazioni.