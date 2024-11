L'alleanza Ita-Lufthansa in crisi: tensioni e richieste di sconto

L'alleanza Ita-Lufthansa in crisi: tensioni e richieste di sconto

Un accordo in bilico

La recente crisi tra Ita e Lufthansa ha messo in luce le fragilità di un’alleanza che sembrava solida. Nella notte, l’accordo tra le due compagnie aeree è stato bloccato a causa di richieste di revisione economica da parte della compagnia tedesca. Lufthansa ha chiesto uno sconto di 849 milioni di euro, ma il Tesoro italiano ha risposto negativamente, creando un clima di incertezza.

Fonti europee hanno confermato che il pacchetto finale dell’alleanza non è stato presentato a Bruxelles, come inizialmente previsto. Questo passaggio era cruciale per ottenere l’approvazione finale da parte dell’Unione Europea. I documenti necessari erano stati firmati da Ita, Lufthansa e dai vettori rivali, ma l’assenza della firma del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha bloccato tutto.

Le reazioni delle parti coinvolte

Lufthansa ha dichiarato di aderire all’accordo del 2023, mantenendo una partecipazione del 41% in Ita e firmando le misure correttive necessarie. Tuttavia, non ci sono stati