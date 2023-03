Lamborghini Revuelto, arriva la prima plug-in della casa del Toro

Milano, 30 mar. (askanews) – Lamborghini festeggia 60 anni con il lancio di Revuelto, la prima ibrida plug-in del brand ((o Hpev (High Performance Electrified Vehicle), interamente made in Sant’Agata Bolognese, a partire dal telaio in fibra di carbonio. Per allestire la linea di produzione della Revuelto Lamborghini ha investito 150 milioni di euro e può arrivare a produrne fino a 7 al giorno, 1.500 l’anno. La Revuelto è il primo step di un percorso che poterà all’ibridizzazione di tutta la gamma Lamborghini entro il 2024.

“La Revuelto è quello che noi pensiamo debba essere una super sportiva, immediatamente riconoscibile dal design che non può essere nient’altro che una Lamborghini dal suono che è un V12 e dalle performance che sono da vera super sportiva”, ha affermato in occasione della presentazione mondiale a Sant’Agata Bolognese il presidente e Ad di Lamborghini, Stephan Winkelmann.

Il powertrain della Revuelto è composto dal V12 Lamborghini da 6,5 litri rigorosamente aspirato portato a 875 CV, il più potente mai realizzato dalla casa del Toro, abbinato a tre motori elettrici due sull’assale anteriore e uno su quello posteriore integrato nel nuovo cambio doppia frizione a 8 rapporti, disposto per la prima volta dietro al motore termico in posizione trasversale. Nel tunnel centrale al posto del cambio c’è la batteria da 3,8 kW che offre un’autonomia in full electric fino a 10 km.

La potenza complessiva è di 1015 CV con prestazioni da hypercar: 0-100 in 2,5 secondi e oltre 350 km/h di velocità massima.

La Revuelto è dotata di quattro ruote sterzanti e trazione integrale grazie ai motori elettrici controllati tramite il torque vectoring. In fase di frenata i motori elettrici contribuiscono alla decelerazione, ricaricando la batteria.

Per gestire il sistema ibrido debuttano tre nuove modalità di guida, Recharge, Hybrid e Performance, da abbinare alle driving modes Città, Strada, Sport e Corsa, selezionabili tramite i due rotori posti sul nuovo volante. Anche gli interni sono stati riprogettati con tre schermi uno per il pilota uno centrale e uno per il passeggero, tutti touch e configurabili con la possibilità di condividere informazioni. La Revuelto è già ordinabile ma i primi due anni di produzione sono già stati venduti. Le consegne inizieranno dal secondo semestre 2023, con prezzi a partire da 500mila euro.