Lorenzo Spolverato's love triangle takes a dramatic turn as he tries to win back Helena Prestes amidst accusations and tears. Is his sincerity in question?

Dopo aver appreso che Shaila Gatta ha deciso di interrompere la sua relazione con Javier Martinez, Lorenzo Spolverato ha immediatamente cambiato il suo comportamento, in particolare nei confronti di Helena Prestes. Il modello ha non solo messo da parte i suoi approcci con la collega brasiliana, ma oggi ha avuto anche un acceso diverbio con lei, che ha giustamente percepito che Lorenzo ha sempre oscillato tra due ragazze e ora intende tornare a corteggiarla.

Conflitto con Helena Prestes

Stamattina, Lorenzo ha espresso il suo disappunto a Helena per averla vista conversare con Luca Giglio: “Stavi parlando di me? Questo mi infastidisce”. La risposta di Helena è stata decisa, e Lorenzo ha reagito dicendo: “Non c’è compatibilità tra noi, e basta“. Questo conflitto ha portato ad una drammatica scenata di pianto da parte di Spolverato, degna delle migliori soap opera (il ragazzo ha ancora molta strada da fare per risultare davvero credibile).

Presunto interesse per Shaila Gatta

A molti spettatori è sembrato che Lorenzo stesse cercando solo un pretesto per “sbarazzarsi” di Helena, in modo da poter seguire liberamente Shaila, che poco fa l’ha rimproverato dicendo: “Hai tentato qualcosa con me? Quando? A cosa serviva? Appena è arrivata Helena, io mi sono fatta da parte. Tu hai preso le tue decisioni riguardo a Javier. Ho notato i vostri gesti intimi. Le azioni parlano chiaro. Mi raccontavi cose significative mentre stavi a coccolarti con lei. Anche ieri vi siete toccati. Dici che è lei? Perché non ti alzi e te ne vai? Devi capire che hai creato un po’ di confusione“.

Emozioni di Lorenzo

Dopo il confronto con Shaila, Lorenzo ha cercato di trattenere le lacrime, ma sono scese solo dopo un lungo momento. Giglio, Amanda, Clayton e Michael hanno tentato di consolarlo, mentre lui esprimeva il suo rammarico per le tensioni che lo coinvolgono e per le possibili conseguenze nel programma.

A Spolverato va attribuito il merito di non rimanere in disparte; si inserisce in ogni dinamica e, quando non ci sono, riesce a crearle. Tuttavia, c’è un problema: l’interpretazione di Costantino Vitagliano in The Lady era decisamente più convincente. Ogni suo intervento sembra studiato, tutto odora di artificiosità; le sue frasi ad effetto e i toni drammatici in discussione non sembrano affatto genuini.