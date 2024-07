Lampade di emergenza ricaricabili: a cosa servono e come sceglierle

Le lampade di emergenza ricaricabili sono molto utili in caso di emergenza o interruzione prolungata della corrente elettrica. Queste lampade non solo forniscono l’illuminazione necessaria, ma anche sicurezza, per noi e i nostri cari, in una situazione di pericolo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come scegliere i modelli che meglio si adattano alle nostre esigenze e necessità.

Lampade di emergenza ricaricabili

Le ragioni di un blackout, temporaneo o prolungato, possono essere numerose e noi tutti potremmo trovarci impreparati di fronte ad un imprevisto di questo genere. Sebbene in casa possiamo sempre trovare delle candele e accenderle quando la corrente salta, non sempre questa è la soluzione più conveniente. Prima di tutto, dovremmo muoverci nel buio per recuperare la candela e poi, sempre nel buio, dovremmo accenderla e una simile operazione non sembra essere così facile.

Neppure attivare la torcia del cellulare sembra essere un’operazione fattibile. Sebbene si vive con il cellulare in mano, la sua efficacia luminosa non è tale da coprire ampi spazi e poi la batteria si scaricherebbe facilmente e, con il blackout in corso, non si potrebbe neppure caricare.

Avere a disposizione delle lampade di emergenza ricaricabili, al contrario, è la soluzione più semplice ed immediata perché con queste non sorgono tutti gli imprevisti che, in caso di blackout, potrebbero sorgere con la torcia di un cellulare o con una candela.

Lampade di emergenza ricaricabili: consigli

Come per la maggior parte degli acquisti, anche nel caso delle lampade di emergenza ricaricabili è bene sempre valutare alcune caratteristiche, come l’autonomia della batteria, le modalità di ricarica, l’efficacia luminosa e il costo. Una volta che ogni dubbio sarà stato chiarito e la lampada di emergenza è stata già acquistata non resta che capire dove posizionarla.

E’ bene che la lampada di emergenza sia riposta in un punto facilmente accessibile. Eventualmente, potreste valutare l’acquisto di due o tre lampade in modo da averne una a disposizione un po’ dappertutto. I punti strategici possono essere la cucina, il soggiorno, la camera da letto e l’ingresso, ovvero, tutti quei luoghi in cui si trascorre la maggior parte del tempo.

Lampade di emergenza ricaricabili: i modelli migliori su Amazon

L’interruzione temporanea o momentanea della corrente elettrica può avvenire in qualsiasi momento e coglierci di sorpresa ed è per questo che è importante avere un casa delle lampade di emergenza ricaricabili. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, i modelli migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Beghelli BEG1499/24 Plafoniera Emergenza LED 24 W, Multicolore

Questa luce di emergenza è ad installazione. Può essere posizionata nei punti della casa che più si desiderano e si accende autonomamente in caso di interruzione improvvisa della corrente elettrica. Realizzata in lega di acciaio, vetro e policarbonato, lo stile della plafoniera è moderno e adatto a tutti gli arredamenti.

Velamp Lampada di Emergenza Portatile Ricaricabile 21 LED, 250lm Super Luminosa. con Caricatore Esterno: più sicura

Al contrario del modello precedente, che prevede l’istallazione, questa lampada di emergenza, leggera e compatta, si collega alla presa della corrente elettrica e si lascia accesa, così che possa entrare in funzione nel caso in cui la corrente dovesse venire a mancare. Oltre alla lampada di emergenza, nella confezione si trova in dotazione anche il caricatore.

POLYPOOL – PP3301 Lampada Luce Notturna LED Senza Fili GENIALUX – Lampada 14+6 Ricaricabile per Induzione

Infine, una lampada di emergenza che si accende in modo autonomo la notte, non appena rileva un movimento, così da illuminare un po’ l’ambiente e aiutare a muoversi tra una stanza e l’altra con facilità, senza dover per forza accendere la luce. Tuttavia, la lampada entra in funzione anche in caso di interruzione della corrente elettrica. Ovviamente, la lampada si spegne da sola, quando non rileva movimenti o quanto la corrente elettrica viene ripristinata. Come per il modello precedente, anche questo si collega ad una presa della corrente elettrica.