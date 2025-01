Laura Freddi, famosa showgirl della tv negli anni 90 e 2000 è stata anche compagna di vita di Paolo Bonolis, il conduttore romano ora è tornato a condurre il suo programma “Avanti un altro” ma è al centro del gossip per i presunti tradimenti dell’ex moglie Sonia Bruganelli quando i due stavano ancora insieme.

Freddi difende Bonolis dalle accuse

Laura Freddi è intervenuta nel programma “Storie di donne al bivio” condotto da Monica Setta. In merito alla questione sentimentale che sta attraversando l’ex marito si è espressa in questo modo: “l’unica cosa che mi interessa è tornare a veder sorridere Paolo“. Prendendo le difese dell’ex marito.

L’argomento è stato toccato all’interno della rubrica Vale tutto condotta da Selvaggia Lucarelli. La showgirl ha poi proseguito: “Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. spero che tutto venga chiarito presto.

Laura Freddi e Sonia Bruganelli, un tempo anche amiche

L’ex soubrette ha poi voluto raccontare il proprio rapporto con Sonia Bruganelli andando anche in particolari “intimi” – “Con Sonia? Io sono sempre per la pace e se la dovessi incontrare la saluterei con affetto, perché non sono né vendicativa né rancorosa”.

Da parte sua quindi nessun rancore, permane il rispetto anche sé a seguito delle dichiarazioni di Sonia Bruganelli, dove additava Laura Freddi di parlare molto spesso dell’ex marito dopo il divorzio, ha voluto rispondere a tono – “io ho scelto di non rispondere anche perché che risposta devo dare? Io, da oggi in poi, non parlerò più della signora Bruganelli, si commenta da sola. Non c’è bisogno che dica altre parole perché per me il silenzio è già una grande risposta”.