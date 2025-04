Autostrade per l'Italia assume dipendenti: ecco come candidarsi per chi cerca...

Per chi sta cercando lavoro una buona notizia, Autostrade per l’Italia assume dipendenti: ecco chi può candidarsi e come fare la domanda.

Lavoro, Autostrade per l’Italia assume dipendenti: ecco chi può candidarsi

Autostrade per l’Italia (ASPI) è una delle più importanti società italiane che gestisce la rete autostradale a pedaggio. Per chi sta cercando lavoro ci sono ottime notizie, infatti ASPI assume a Tavagnacco, in provincia di Udine. Ma ecco chi può candidarsi, i requisiti:

Diploma di Perito Elettronico – Elettrotecnico – Telecomunicazioni – Informatico o Maturità scientifica;

Preferenziale laurea in ingegneria Elettronica -Elettrotecnica – Elettrica – Telecomunicazioni – Informatica;

Esperienza nella manutenzione impiantistica o nell’ambito di Centri di Controllo Monitoraggio Reti e Service Desk.

Lavoro, Autostrade per l’Italia assume dipendenti: come fare la domanda

Come abbiamo appena visto, Autostrade per l’Italia assume dipendenti diplomati per la sede di Tavagnacco, in provincia di Udine. Sopra abbiamo elencato quelli che sono i requisiti che servono per poter presentare la domanda di assunzione. Se avete questi requisiti potete andare sul sito ufficiale di ASPI per inviare la domanda.