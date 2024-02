Lavoro: Calenda, 'salari vera emergenza, serve strategia precisa'

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "La vera emergenza italiana è rappresentata dai salari, sempre più piatti come oggi ci spiega Bankitalia. Siamo l'unico caso tra i Paesi sviluppati. Serve una strategia precisa su salari (da quello minimo al rinnovo dei contratti, agli incentivi al...

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "La vera emergenza italiana è rappresentata dai salari, sempre più piatti come oggi ci spiega Bankitalia. Siamo l'unico caso tra i Paesi sviluppati. Serve una strategia precisa su salari (da quello minimo al rinnovo dei contratti, agli incentivi alla contrattazione aziendale) e sviluppo (mentre il governo ha cancella Industria 4.0). Non sit-in o cose che non c'entrano niente con la vita vera degli italiani". Così Carlo Calenda su twitter.