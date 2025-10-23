Lavoro: Fontana incontra gli Alfieri 2025, 'speranza per tutto il Paese'

Roma, 23 ott (Adnkronos) - Il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ha incontrato questa mattina a Montecitorio, nella sala Aldo Moro, i venticinque Alfieri del lavoro 2025, studenti provenienti da 14 regioni italiane, e in un caso anche dall'estero, selezionati tra i migliori di...

Roma, 23 ott (Adnkronos) – Il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ha incontrato questa mattina a Montecitorio, nella sala Aldo Moro, i venticinque Alfieri del lavoro 2025, studenti provenienti da 14 regioni italiane, e in un caso anche dall'estero, selezionati tra i migliori diplomati del Paese.

"Il Parlamento è casa vostra ed è un piacere avervi qui.

Vedere in voi passione, competenza e desiderio di contribuire al bene comune è un segno di speranza per tutto il Paese -ha detto Fontana-. Conservate sempre la curiosità di scoprire cose nuove. Imparare è un percorso continuo e non bisogna smettere di approfondire anche le cose che si pensa di sapere già. La cultura è consapevolezza che apre al dialogo. E una delle consapevolezze che bisogna tenere a mente è il valore delle istituzioni, del Parlamento, del libero voto".

"Continuate a studiare e a sognare in grande, senza mai perdere il legame con i vostri territori e con i valori fondamentali”, ha poi concluso il Presidente della Camera. Domani la cerimonia al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla quale parteciperà anche Fontana. I giovani saranno 'collegati' ciascuno a un cavaliere del lavoro, in un simbolico passaggio di testimone.