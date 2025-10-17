Lavoro: Fratoianni, 'grazie Mattarella per sue parole forti e di verità su stipendi bassi'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare il presidente Mattarella, per aver detto parole forti e di verità sulla vera emergenza italiana: gli stipendi troppo bassi". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs."Di fronte a sempre più lavoratori e famiglie che n...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Voglio ringraziare il presidente Mattarella, per aver detto parole forti e di verità sulla vera emergenza italiana: gli stipendi troppo bassi". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Di fronte a sempre più lavoratori e famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese – prosegue il leader di SI – perché il costo della vita aumenta, le retribuzioni stellari e i dividendi da capogiro spartiti tra pochi super ricchi di questo paese sono un'ingiustizia che non può essere taciuta.

Questo dovrebbe essere il primo pensiero di chi siede al governo. Ma purtroppo così non è. Noi ci stiamo provando con tutte le nostre forze ad imporre tutto ciò nell'agenda politica del Paese. A partire dalla nostra proposta "sblocca stipendi", che vuole adeguare automaticamente gli stipendi al costo della vita. E continueremo a mettercela tutta, – conclude Fratoianni – fino a quando pure questo governo non sarà costretto ad ascoltare noi e milioni di famiglie".