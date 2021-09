Roma, 20 set. (Adnkronos) – Nel secondo trimestre 2021 l’input di lavoro, misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno), aumenta sia su base trimestrale (+3,2% rispetto al I trimestre 2021) sia su base annua (+18,3% rispetto al II trimestre 2020); lo stesso andamento si osserva per il Pil, in aumento rispettivamente di +2,7% e +17,3%.

Anche l’occupazione mostra una crescita congiunturale e tendenziale. Lo rileva l'Istat.