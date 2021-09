Roma, 24 set (Adnkronos) – "In Italia le crisi ci sono, non è vero che va tutto bene. Oggi abbiamo due gruppi di lavoratori in sciopero: Alitalia, è un fase drammatica che necessita una soluzione, e Mps, è fondamentale e chiedo al governo che convochi i sindacati e ci sia una discussione".

Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento a 'Futura', a Bologna.