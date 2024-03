Lavoro: M5s, 'pdl sicurezza testo deludente e sostanzialmente inutile'

Roma, 5 mar. - (Adnkronos) - Oggi pomeriggio, in Aula alla Camera, i deputati del M5S sono intervenuti ripetutamente durante il dibattito sulla pdl per l’insegnamento della sicurezza sul lavoro. Un testo che il Movimento reputa “molto deludente e sostanzialmente inutile”, come affe...

Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – Oggi pomeriggio, in Aula alla Camera, i deputati del M5S sono intervenuti ripetutamente durante il dibattito sulla pdl per l’insegnamento della sicurezza sul lavoro. Un testo che il Movimento reputa “molto deludente e sostanzialmente inutile”, come affermato in avvio di seduta dalla capogruppo in XI commissione Valentina Barzotti.

Per Giorgio Fede “è una bandierina che non aiuta a risolvere quella che è una vera emergenza nazionale: solo lo scorso anno hanno perso la vita 1.041 persone sul lavoro ma maggioranza e Governo hanno cassato tutti i nostri emendamenti” mentre per il capogruppo 5S in commissione Cultura, Antonio Caso, “per l’ennesima volta FdI, Lega e FI hanno annullato il dialogo e il confronto”. Ancora più duro Riccardo Tucci: “Avevamo immaginato la creazione di una figura specifica per questa materia e lo stanziamento di 25 milioni di euro per la formazione” ma “quel Governo che ha come premier colei che durante la pandemia voleva dare a tutti 1.000 euro con un clic ora li nega”.

“L’aumento della dispersione scolastica e del lavoro minorile”, ha concluso Antonino Iaria, “avrebbe dovuto portare a più miti consigli, invece ci troviamo nuovamente di fronte a un provvedimento vuoto”.