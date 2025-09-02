Lavoro: Schlein a Meloni, 'stupisce non citi mai salari, esca da Palazzo in cui si è rinchiusa'**

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Sono stupita ancora dal fatto che Giorgia Menoni riesca a fare discorsi di un'ora senza mai citare i salari degli italiani. Hanno minacciato di toglierci la cittadinanza perché abbiamo detto che molti italiani quest'anno purtroppo non sono riusciti a...

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "Sono stupita ancora dal fatto che Giorgia Menoni riesca a fare discorsi di un'ora senza mai citare i salari degli italiani. Hanno minacciato di toglierci la cittadinanza perché abbiamo detto che molti italiani quest'anno purtroppo non sono riusciti a partire per le vacanze. Poi l'ha detto Federalberghi, chissà se vorranno toglierci la cittadinanza anche loro".

Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa davanti all'ospedale Torrette di Ancona.

"Poi l'ha detto ieri un sondaggio che mostra che 11 milioni di italiani hanno rinunciato a partire per le ferie perché non se lo potevano permettere. Allora io suggerisco alla Presidente del Consiglio di uscire dal palazzo in cui si era inchiusa, di tornare in mezzo alla gente e di capire che la gente con lo stesso salario di prima in tasca, tra inflazione, costo delle bollette e costo degli affitti, non riesce più a fare la spesa. Questa è la realtà di tanti troppi italiani".

"Che cosa fare? Approvare immediatamente, come Matteo Ricci si è impegnato a fare se sarà presidente delle Marche, e lo farà a livello regionale, un salario minimo, perché sotto i 9 euro all'ora non è lavoro, è sfruttamento e non può essere legale. È una cosa che il governo può fare subito, come quella sull'energia, e che ancora non sta facendo, ma noi continueremo a insistere".