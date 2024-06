Lavoro: Tenerini (Fi), 'pdl per congedo parentale con figli fino a 14 anni'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Conciliare vita e lavoro è essenziale non solo per garantire i giusti diritti ai cittadini, ma anche per aumentare le possibilità di accesso al mercato del lavoro ed evitare che la genitorialità sia un fatto penalizzante. Oltre al congedo di pa...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Conciliare vita e lavoro è essenziale non solo per garantire i giusti diritti ai cittadini, ma anche per aumentare le possibilità di accesso al mercato del lavoro ed evitare che la genitorialità sia un fatto penalizzante. Oltre al congedo di paternità e maternità, il congedo parentale rappresenta un elemento fondamentale per garantire questo obiettivo. Proprio per l’importanza che questo istituto riveste è necessario che il congedo parentale sia riconosciuto fino all’età di 14 anni dei figli. Ho presentato una proposta di legge per estendere da 12 a 14 anni l’età dei figli prevista per usufruire del congedo parentale che è ormai indispensabile per coniugare le esigenze familiari con quelle professionali”. Lo scrive la deputata e Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia Chiara Tenerini.

“Già con la scorsa legge di bilancio avevamo potenziato il congedo parentale – aggiunge – con lo stanziamento di 140 milioni di euro nel 2024 e 175 milioni dal 2025. È tuttavia necessario incrementare la soglia di età prevista poiché fino ai 14 anni i ragazzi non sono ancora pienamente autosufficienti ed hanno ancora necessità dell’assistenza dei genitori. Il nostro ordinamento giuridico, inoltre, prevede che i minori non possano essere lasciati soli in casa fino ai 14 anni. In caso di malattia dei figli, i genitori devono essere aiutati a coniugare lavoro e cura dei ragazzi, senza dover consumare giorni di ferie. Per questo, rafforzare una misura di sostegno a paternità e maternità ed estendere la possibilità di congedo dal lavoro anche quando i figli sono preadolescenti e adolescenti, è un importante passo in avanti per migliorare la qualità di vita delle famiglie e – conclude Tenerini – sostenere la maternità e la paternità”.