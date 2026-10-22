Nel tranquillo sobborgo del Surrey, un ex decoratore ha cambiato radicalmente il proprio futuro economico grazie a una scoperta inaspettata: una collezione di carte Pokémon accumulata e custodita per quindici anni nella soffitta di casa. Quando la decisione di mettere all’asta i fumetti colorati è stata presa, nessuno immaginava che il valore complessivo potesse superare il milione di sterline.

La vendita all’asta di Ewbank’s registra il risultato più alto in trent’anni

La casa d’aste Ewbank’s, con sede nel Surrey, ha condotto la vendita pubblicando un prezzo finale di 1,56 milioni di sterline, equivalenti a circa 1,86 milioni di euro. James Spooner, responsabile del dipartimento carte collezionabili, ha dichiarato: “Quando abbiamo visto cosa possedesse – tutto in condizioni perfette, come nuovo – non riuscivamo a crederci”.

La cifra ricavata è stata riconosciuta come la più redditizia nella storia di Ewbank’s, che opera da oltre tre decenni, e si ipotizza possa rappresentare un record europeo per una collezione Pokémon.

Dettaglio economico della transazione

Il totale delle offerte è stato così alto da superare ampiamente le stime preliminari, che prevedevano un valore compreso tra 800.000 e 1 milione di sterline.

L’interesse degli acquirenti internazionali ha spinto il prezzo verso la soglia dei 1,5 milioni, dimostrando quanto la domanda di oggetti da collezione possa influenzare il mercato dei beni rari.

Il pezzo forte: Legendary Collection Complete Master Set con Charizard

Al centro dell’asta spiccava il Legendary Collection Complete Master Set, una serie completa che comprendeva una carta di Charizard in condizioni quasi perfette. La valutazione iniziale di questo set era compresa tra 15.000 e 20.000 sterline, ma la domanda ha portato il risultato a 100.000 sterline. Per la singola carta Charizard, la cifra finale è stata di 119.000 euro, ben oltre la stima di 18.000-24.000 euro prevista dagli esperti.

Confronto con la precedente asta record

Il nuovo risultato di Ewbank’s ha superato il record precedente, fissato il 9 ottobre a Londra, quando la casa d’aste Stanley Gibbons aveva totalizzato 872.000 sterline (circa 1,04 milioni di euro) per una collezione simile. Il salto di circa 684.000 sterline dimostra l’evoluzione del mercato collezionistico, dove la rarità e le condizioni di conservazione giocano un ruolo determinante.

Il caso del pensionato dimostra come la passione per i giochi di carte, anche se dimenticata per anni, possa trasformarsi in un investimento di alto valore. Gli operatori del mercato d’asta sottolineano l’importanza di valutare accuratamente lo stato di conservazione e di affidarsi a esperti come quelli di Ewbank’s per massimizzare il potenziale di vendita.