Le indagini per trovare la nonna e il nipote proseguono nella Val di Cecina, nei pressi di Pisa, nonostante le condizioni meteorologiche avverse.

Le indagini per trovare la nonna e il nipote proseguono nella Val di Cecina, ...

Le indagini per trovare la nonna e il nipote proseguono nella Val di Cecina, ...

Le indagini continuano sulla scomparsa di una nonna e della sua nipote dal 23 settembre a Montecatini Val di Cecina, a seguito dell'inondazione del fiume Sterza, vicino a Pisa. Circa 40 tra pompieri e specialisti stanno lavorando nell'area colpita, utilizzando diverse competenze e attrezzature come droni, elicotteri e cani da ricerca.

Continuano le indagini sulla scomparsa di una nonna e della sua nipote dal 23 settembre a Montecatini Val di Cecina, a causa dell’inondazione del fiume Sterza, nelle vicinanze di Pisa. Al momento, 40 pompieri, tra cui specialisti in topografia, salvataggio acquatico, subacquei, operatori di droni, piloti di elicotteri, esperti in gestione di attrezzature per lavori di terra e unità con cani da ricerca, stanno lavorando nell’area colpita dall’overflow del fiume.