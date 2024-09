Le indiscrezioni da Temptation Island suggeriscono un tradimento: "Hanno deciso di lasciarsi".

La nuova stagione del reality show Temptation Island ha appena iniziato e le indiscrezioni sono già emerse. Tra le coppie partecipanti, Alfonso D’Apice e Federica Petagna si prevede che termineranno lo show come single. Un'altra coppia è alle prese con un problema di tradimento: Alfred Ekhator e Anna Acciardi. Secondo le voci, Alfred avrebbe instaurato una relazione con una delle tentatrici, Sofia, e sembra che abbia anche lasciato il reality con lei. L'amore tra Alfred e Sofia è nato durante una gita in barca, durante la quale la tentatrice ha fatto complimenti ad Alfred, sottolineando il suo affetto. Alfred ha ammesso di aver tradito Anna e di essere attratto da Sofia.

Il tradimento riguarda Temptation Island, e a quanto pare lui è ora in una relazione con una delle tentatrici.

Dal gossip di Alessandro Rosica, il tradimento coinvolgerebbe la coppia composta da Alfred Ekhator e Anna Acciardi. Sembra che lui abbia vissuto momenti di felicità con la tentatrice Sofia e che abbia addirittura lasciato il reality con lei. “Alfred e Sofia hanno lasciato insieme Temptation Island e sono estremamente felici e incredibilmente in sintonia. Quindi ha tradito la sua ragazza Anna. Ecco lo scoop spoiler esclusivo”.

Da quando Alfred ha ammesso di aver tradito la sua fidanzata con un’altra donna (dopo essere stato scoperto), abbiamo capito che era più astuto di quanto pensassimo. Durante il primo episodio di Temptation Island, il ragazzo ha anche lasciato intendere che ha avuto avventure con più di una donna, cosa che ha fatto infuriare Anna.

L’amore tra Ekhator e Sofia è fiorito durante una gita in barca, che abbiamo avuto modo di vedere martedì sera. Durante questa escursione, la tentatrice ha iniziato a fare complimenti al ragazzo: “Mi trovo bene con te, sei autentico. Inoltre, sei un Big Jim, ci vuole molto per raggiungere le tue dimensioni. Sei una persona sincera, gentile, ma anche un po’ furbacchione. Ho una connessione nera con te”.

Alfred ha risposto con un aforisma memorabile: “Una volta che provi il nero, non torni indietro. Il mio tipo ideale sei tu, bruna, proprio così. Questo è il mio sogno, una bruna dagli occhi luminosi. Devo confessare che rappresenti tutto ciò che mi attrae.”