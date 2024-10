Lecce, padre e figlio azzannati dai cani randagi: in ospedale con ferite prof...

Un padre e il figlio quindicenne sono stati azzannati da un branco composto da sei cani randagi a Lecce. Per entrambi si è reso necessario il trasferimento in ospedale.

Padre e figlio azzannati dai cani

L’aggressione sarebbe avvenuta di sera mentre la coppia era intenta a raccogliere le lumache in una zona di campagna lungo la provinciale che collega Scorrano a Nociglia. L’incidente, avvenuto alcuni giorni fa, è stato reso noto solo recentemente.

I due hanno riportato ferite profonde e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano.

Le condizioni di salute di padre e figlio

Il padre, nel tentativo di soccorrere il figlio, ha riportato ferite nella zona lombare suturate con una ventina di punti. Più gravi le ferite riportate dal 15enne, azzannato al collo e alle gambe per un totale di trenta punti di sutura. Salvo per miracolo perché non è stata interessata la giugulare.

I cani randagi e l’arrivo dei carabinieri

Quando è scattato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri, il branco di randagi si era già dileguato. Dunque, i sei cani colpevoli dell’aggressione non sarebbero stati rintracciati. La preoccupazione degli abitanti è tanta: anni fa nella stessa zona era stata segnalata la presenza di lupi.

Secondo le ultime indiscrezioni, padre e figlio, appena le loro condizioni di salute lo permetteranno, avrebbero intenzione di sporgere denuncia per quanto accaduto.