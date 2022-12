Legalità, Mons Fisichella: talea di Falcone vuol dire giustizia

Milano, 5 dic. (askanews) – “La talea che vi viene consegnata è un gesto estremamente importante anche perché ha un significato particolare: la talea viene tolta ma ricresce. Il gesto che è stato compiuto vuole dare anche a voi una grande responsabilità: la talea di Falcone, che vuol dire giustizia, ricerca della giustizia, e vuol dire impegno totale, fino al dono della vita, viene messo nelle vostre mani. Sappiate essere sempre corrispondenti con la vostra coerenza, con il vostro impegno, a questa responsabilità che oggi vi viene affidata.

Sono sicuro che non verrete mai meno ma sono anche certo che con l’aiuto di tutta la comunità sarete un segno importante. L’ultima volta che sono giunto in mezzo a voi era per accompagnare Papa Francesco, rimane per me indelebile quel momento di gioia. So che oggi sarà altrettanto”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio internazionale per la catechesi Monsignor Rino Fisichella nell’ambito di una manifestazione organizzata dalla Comunità internazionale di diritto pontificio “Nuovi Orizzonti” in occasione della festa nazionale degli alberi.

La “Talea di Falcone” è la pianta simbolo alla lotta alla criminalità organizzata.