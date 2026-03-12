LetExpo, Robino (Contship): “Cogliere nuove opportunità anche nelle difficoltà”

“Da anni il settore logistico si confronta una una reiterazione di eventi che ci hanno fatto diventare resilienti. La situazione sociopolitica deve dare l’occasione per cogliere nuove opportunità e noi siamo a supporto degli operatori che cercano soluzioni nell’immediato”, ha dichiarato Peter Robino, Head of Commercial Maritime Terminals Contship Italia, a margine della quinta edizione di LetExpo in corso a Verona.
[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=yE0IpA9FCo4[/embed]