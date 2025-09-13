L’evoluzione delle scommesse: dalle combo a My Combo

Nel panorama del betting, le combo sono sempre state un punto di riferimento importante per gli utenti: l’unione di due, tre e, alle volte, quattro esiti nella stessa scommessa ha sicuramente ampliato le scelte a disposizione dei clienti. Tuttavia, queste tipologie di scommesse sono rimaste sempre in un contesto limitato, di combinazioni predefinite, in cui l’utente poteva solo selezionare le combo messe a disposizione dagli operatori.

Con la ripartenza della Serie A, però, è arrivata una novità significativa in questo contesto: si tratta di My Combo, la funzionalità esclusiva disponibile su Sisal.it, che introduce un approccio basato su personalizzazione e libertà di scelta.

La TUA Combo diventa realtà

My Combo cambia effettivamente le “regole del gioco”, lasciandosi alle spalle gli schemi fissi e le proposte predefinite delle combo tradizionali, come “1X2 + Over 2.5” o “Vittoria + Entrambe segnano”. Con questa nuova funzionalità, è l’utente a creare la SUA combo, potendo legare, senza più limiti, tutti i suoi pronostici sullo stesso match, grazie alla nuova sezione dedicata presente su Sisal: risultato finale, marcatore, corner e tanto altro, il tutto in un’unica giocata personalizzata con un’unica quota.

Tutti i vantaggi di My Combo e la novità dell’algoritmo

La libertà nella scelta di diversi pronostici sullo stesso match e la costruzione di una giocata personalizzata con un’unica quota, sono gli elementi distintivi che caratterizzano questa importante novità. Con My Combo è possibile rendere concreta e reale la propria visione della partita, concentrando pronostici diversi, che prima non erano combinabili tra di loro, in 90’.

Un’altra caratteristica che distingue My Combo è lo sviluppo e il calcolo di un’unica quota quando i vari pronostici si rifanno alla stessa partita. Ogni volta che si aggiunge un pronostico, che sia il marcatore, il risultato esatto o il numero di cartellini, la quota totale viene calcolata automaticamente. Dietro My Combo, infatti, c’è un algoritmo proprietario di Flutter, il più grande operatore al mondo nel settore delle scommesse sportive, che Sisal utilizza in esclusiva in Italia, offrendo così ai propri clienti tecnologia, innovazione ed esperienze di livello internazionale.

Un passo in avanti per il betting in Italia

Questa evoluzione promossa da Sisal.it non riguarda solo la tecnologia, ma anche l’esperienza del giocatore. My Combo introduce un nuovo modo di scommettere, grazie al quale l’utente diventa il protagonista assoluto della propria giocata, andando a costruire la sua scommessa in totale libertà e senza più limiti.

Creare una My Combo è facile e consente a tutti i giocatori di creare la propria scommessa personalizzata, andando a inserire tutti gli esiti che vogliono come vogliono.

Con la sua ultima novità, Sisal.it rafforza la propria offerta con uno strumento che unisce tradizione e innovazione, trasformando un’idea storica come la combo in un’esperienza di gioco dinamica e personalizzata.