Liam Payne, ex membro degli One Direction, trovato morto dopo tragico incidente a Buenos Aires: indagini in corso

Liam Payne, noto per aver fatto parte degli One Direction, è stato trovato privo di vita dopo un tragico incidente avvenuto dal balcone del suo hotel a Buenos Aires. Il 31enne aveva condiviso un’immagine con la fidanzata Kate Cassidy poche ore prima dell’accaduto.

Caduta mortale dal terzo piano dell’hotel

La caduta si è registrata dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, situato nel quartiere di Palermo. Attualmente, le circostanze che hanno portato al volo sono ancora in fase di accertamento, con gli inquirenti che indagano per determinare se si sia trattato di un incidente o di un atto volontario. Come riportato dal giornale argentino La Nacion, il primo a dare la notizia, ieri pomeriggio, intorno alle 17 ora locale, il personale dell’albergo avrebbe contattato le forze dell’ordine segnalando la presenza di un uomo con comportamenti agitati e potenzialmente sotto l’effetto di sostanze. Gli agenti della stazione 14 B sono intervenuti prontamente. Al loro arrivo, hanno trovato il corpo dell’uomo, precipitato dal terzo piano dell’edificio situato al 6092 di Costa Rica Street. Il Servizio medico di emergenza (Same) ha confermato il decesso di Payne.

La vita e la carriera di Liam Payne

Per quanto riguarda la dinamica dell’accaduto, si afferma che il cantante era giunto nell’hotel da solo, domenica scorsa, e vi era rimasto fino a mercoledì pomeriggio. È stato il direttore dell’albergo a dare l’allerta, dopo aver sentito un forte rumore proveniente dal cortile e aver scoperto che un ospite era caduto dal suo balcone.

Chi è Liam Payne? Il cantante britannico, il cui nome completo è Liam James Payne, è venuto al mondo il 29 agosto 1993 a Wolverhampton, nel Regno Unito, ed è emerso nel panorama musicale nel 2010.

Dopo la sua esperienza nel programma di talenti X Factor, Nicole Scherzinger, una delle giurate, lo incentivò a formare una band. Così nacque il celebre gruppo One Direction, che includeva Payne, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. Nel 2011, il gruppo pubblicò il suo album d’esordio, intitolato «Up All Night». Nel periodo che va dal 2012 al 2015, Payne e i suoi compagni rilasciarono due nuovi album: «Take Me Home» e «Midnight Memories», che contribuirono a consolidare la loro fama a livello globale. Nel 2016, il chitarrista decise di intraprendere la carriera da solista, raggiungendo il successo con brani come «Strip That Down», «Get Low» e «Stack It Up». Dopo alcuni anni come artista indipendente, nel 2020 presentò il suo primo tour mondiale.

Difficoltà e problemi personali

Tuttavia, secondo le indiscrezioni della stampa britannica, la fama non è stata semplice da gestire. Con l’aumento della notorietà degli One Direction, Liam sviluppò problemi di salute mentale come agorafobia, ansia e dipendenza da alcol. Dopo lo scioglimento del gruppo e la nascita di suo figlio Bear, avuto con la cantante Cheryl Tweedy, decise di cercare supporto in una riabilitazione per riconquistare il controllo della sua vita. La notizia della sua morte ha suscitato una forte emozione sui social media, con fan e colleghi che hanno manifestato il loro cordoglio e supporto alla famiglia in questo momento difficile.