Home > Flash news > Libri: Schlein e Fratoianni a presentazione 'Il libro segreto di Casapun...

Libri: Schlein e Fratoianni a presentazione 'Il libro segreto di Casapund' di Berizzi

default featured image 3 1200x900

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - Si svolgerà a Roma domani pomeriggio al Tufello, la presentazione del nuovo libro di Paolo Berizzi 'Il libro segreto di Casapound' con Elly Schlein e Nicola Fratoianni. L'appuntamentos, si legge in una nota, è alle 18 al teatro 7 Off di via Mo...

di Pubblicato il

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Si svolgerà a Roma domani pomeriggio al Tufello, la presentazione del nuovo libro di Paolo Berizzi 'Il libro segreto di Casapound' con Elly Schlein e Nicola Fratoianni. L'appuntamentos, si legge in una nota, è alle 18 al teatro 7 Off di via Monte Senario 81.