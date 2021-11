Costruire una link building efficace non è semplice, non è da tutti e non si improvvisa. Ci vuole competenza nel settore, costa tempo e pazienza.

Avere un buon profilo di backlink rappresenta per Google il primo fattore di ranking in assoluto. È facile, quindi, intuire l’importanza della link building per posizionarsi ed essere autorevoli. È un principio essenziale da sempre per il motore di ricerca, una condizione fondamentale per ottenere una buona visibilità sulle SERP di Google.

Costruire una link building efficace non è semplice, non è da tutti e non si improvvisa. Ci vuole competenza nel settore, costa tempo, pazienza ed un investimento minimo per affidare il progetto a professionisti. Perché? Perché non è un gioco e non puoi permetterti di sbagliare. Bisogna creare una rete di link operando in modo scrupoloso ed attento, senza rischiare passi falsi. Si rischia di essere penalizzati: oltre alle sanzioni, in caso di violazione delle regole, un sito web può ritrovarsi cancellato dai risultati di ricerca di Google.

L’importanza della link building per posizionarsi ed essere autorevoli: il supporto dell’Intelligenza Artificiale

Un portale web linkato da siti tematici e/o autorevoli diventa per Google un sito di una certa importanza. Significa che i contenuti del portale web sono validi, di qualità, apprezzati da siti del settore e/o autorevoli per il motore di ricerca.

I link diretti al sito web devono essere il più possibile naturali: Google esclude l’acquisto o scambio di link, manipolazioni, scorciatoie e la creazione di guest post ad hoc.

Gli esperti del settore sanno come stimolare altri siti a linkare un determinato portale online costruendo la link building senza violare le regole di Google.

Nella creazione di contenuti finalizzati alla link building, l’Intelligenza Artificiale può essere di grande aiuto. Sfruttare l’abilità di apprendimento automatico dei motori di ricerca permette di creare contenuti che soddisfano la search intent degli utenti. L’IA applicata alla link building va oltre: permette di raccogliere informazioni ed anticipare trend di marketing. Si può utilizzare anche per profilare i visitatori delle pagine web, per offrire una user experience personalizzata o migliorare la fidelizzazione del pubblico e le vendite.

Google fornirà più dettagli sui siti web con la funzione “Informazioni su questo risultato”

A febbraio 2021, Google ha introdotto la funzione “Informazioni su questo risultato” nei risultati di ricerca USA inserendo dettagli sulla descrizione dei siti web, se la connessione è sicura, la data di avvio online del portale, ecc.

Presto aggiornerà questo pannello inserendo maggiori dettagli aggiungendo, ad esempio, ciò che il sito dice di sé, informazioni su autori, editori (se disponibili sul portale), recensioni, notizie ed altro ancora per meglio presentare i siti.

Estendendo questa funzione, Google intende aiutare gli utenti a valutare meglio fonti nuove o sconosciute, fonti di informazioni eventualmente correlate alla loro query originale.

Mostrando quando un sito è comparso per la prima volta online, gli utenti potranno farsi un’idea anche dell’autorevolezza di portali che esistono da più tempo. Google darà la priorità ai risultati utili, non creati o controllati dai siti web di origine.

In particolare, permettere agli utenti di scoprire ciò che gli altri dicono di un sito (recensioni, agenzie di stampa, ecc.) è un dettaglio molto importante per la web reputation e l’autorevolezza di un portale.

Tale funzione estesa stimolerà ancora di più i siti web a costruire una link building ad hoc, più affidabile e seria. I professionisti del settore, persone esperte e competenti, si aggiornano costantemente sui nuovi trend di Google e lavorano per assecondarlo a tutto vantaggio delle aziende. A quel punto, lo strumento di link building per eccellenza (il guest post) abbinato a fonti autorevoli avrà più senso e più valore online.

L’estensione di questa funzione verrà lanciata presto negli USA per, poi, giungere anche negli altri Paesi.