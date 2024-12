Il contesto attuale del manifatturiero in Europa

Negli ultimi anni, il settore manifatturiero europeo ha affrontato sfide senza precedenti. La pandemia di COVID-19 ha messo in luce la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento e la necessità di una maggiore resilienza. In questo contesto, il leader di Forza Italia e vicepremier, Antonio Tajani, ha sottolineato l’importanza di una politica industriale robusta per garantire un futuro sostenibile per il manifatturiero. Secondo Tajani, è fondamentale che la Manovra economica includa misure come l’Ires premiale, che incentiverebbe le imprese a reinvestire gli utili nel proprio sviluppo.

Le proposte per rilanciare il settore

Una politica industriale efficace deve andare oltre le semplici misure fiscali. È necessario un approccio integrato che consideri anche l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la formazione professionale. Le imprese devono essere supportate nella transizione verso modelli produttivi più sostenibili, che non solo rispettino l’ambiente, ma che siano anche competitivi a livello globale. Inoltre, è cruciale investire nella formazione delle nuove generazioni, affinché possano affrontare le sfide del mercato del lavoro del futuro.

Il ruolo delle istituzioni e della collaborazione internazionale

Le istituzioni europee hanno un ruolo fondamentale nel promuovere una politica industriale coesa. È essenziale che i vari Stati membri collaborino per creare un ambiente favorevole agli investimenti e all’innovazione. La cooperazione internazionale è altrettanto importante, poiché il mercato globale richiede che le imprese europee siano pronte a competere su scala mondiale. Solo attraverso una strategia comune e ben definita, l’Europa potrà affrontare le sfide del futuro e garantire un settore manifatturiero forte e resiliente.