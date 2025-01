Un'iniziativa per attrarre i giovani in un contesto sacro suscita dibattito e opinioni contrastanti.

Un evento innovativo per i giovani

Il 31 gennaio, la chiesa di San Pietro a Trissino, in provincia di Vicenza, ospiterà un evento che promette di unire cibo, musica e socializzazione per i giovani. L’invito, lanciato dall’unità pastorale Castelgomberto-Trissino, recita: “L’hamburger dove non te lo aspetti”, attirando l’attenzione di molti. L’iniziativa, che si presenta come “libera e gratuita”, è rivolta a ragazzi dalla terza media in su, con l’intento di creare un ambiente accogliente e stimolante.

Le reazioni sui social media

Nonostante l’intento positivo, l’evento ha suscitato un acceso dibattito sui social media. Molti utenti hanno espresso critiche, definendo l’iniziativa “blasfema” e “sacrilega”, sostenendo che il sacro non debba essere mescolato con il divertimento. Altri, invece, hanno difeso l’idea, richiamando alla memoria l’approccio di San Giovanni Bosco, che cercava di avvicinare i giovani attraverso attività ludiche e sociali. Questo contrasto di opinioni mette in luce le diverse visioni riguardo al ruolo della chiesa nella vita dei giovani.

Il supporto della comunità ecclesiale

Nonostante le polemiche, il vescovo di Vicenza, Giuliano Brugnotto, ha espresso il suo sostegno all’iniziativa. In un’intervista al Corriere del Veneto, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i giovani nei luoghi sacri, riconoscendo che essi rappresentano una delle categorie più fragili della società odierna. “Gesù stesso è stato etichettato come un mangione e un beone”, ha affermato il vescovo, suggerendo che se fosse vivo oggi, probabilmente approverebbe eventi come quello di Trissino. Questo approccio inclusivo potrebbe rappresentare una nuova via per la chiesa, cercando di attrarre i giovani in un contesto che spesso sembra loro distante.