L'incredibile avventura di nonna Maria: "A 80 anni ho fatto il mio primo salto col paracadute!"

Il 2 ottobre, in occasione della festa dei nonni, nonna Maria ha sorpreso tutti durante “Pomeriggio Cinque” con un’impresa incredibile, dimostrando che l’età è solo una questione di numeri. A 80 anni, ha deciso di provare il paracadutismo per la prima volta. “Inizialmente avvertivo un po’ di timore, poiché non sapevo cosa aspettarmi, ma – ha condiviso ai microfoni del programma di Canale 5 – dopo che il paracadute si è aperto, è stato meraviglioso. Ho potuto ammirare il panorama”. Dopo questa emozionante avventura, ha avuto anche l’opportunità di pilotare un aliante. Nonna Maria è madre di quattro figli e nonna di sei nipoti, e questa esperienza è stata un regalo da parte loro. “A volte temo che vogliano liberarsi di me e non sanno come fare,” ha scherzato la nonna. La sua preoccupazione principale riguardava l’atterraggio: “In realtà, è stato più semplice del previsto. L’istruttore mi ha supportata ed è stata un’esperienza davvero piacevole”. Nello studio di “Pomeriggio Cinque”, tutti hanno elogiato il coraggio e la vitalità di nonna Maria. Rosanna Lambertucci, in particolare, ha espresso la sua sorpresa per il gesto: “Pensavo lo facessi regolarmente, invece era la tua prima volta. Un coraggio notevole, tanti auguri”. Infine, nonna Maria ha voluto condividere un messaggio per gli anziani: “Ogni sogno merita di essere perseguito, non lasciateli mai dimenticati”.