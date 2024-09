L'insolita vicenda di Martina Colombari riguardo le critiche negative: cosa Ã¨ realmente accaduto?

L'ex Miss Italia, Martina Colombari, è diventata più cauta nei suoi social media dopo essersi trovata al centro di polemiche relative a suo figlio, Achille Costacurta. Recentemente, ha condiviso dettagli non richiesti sulla sua alimentazione e stile di vita per prevenire altre controversie. Ha spiegato, ad esempio, che la sua corsa mattutina non era un modo per "smaltire" un pasto calorico consumato la notte prima, ma piuttosto un atto di volontà personale per rimanere attiva e migliorare la sua capacità respiratoria. Questo segue una precedente polemica in cui era stata criticata per la sua "ossessione per il fisico" e aveva risposto via un'intervista dettagliata con il Corriere della Sera.

Per capire il contesto è necessario ritornare indietro un po’. Durante la serata di ieri, Martina Colombari ha condiviso su Instagram alcune storie in cui mostrava ai suoi follower la deliziosa cena che stava godendo con i suoi genitori. Nelle immagini e video pubblicati, si potevano vedere un piatto di tagliatelle e una fetta di torta al cioccolato. Fin qui nulla di strano, tuttavia, stamattina l’ex Miss Italia è stata vista mentre faceva la sua solita corsa mattutina. Pensando di aver dato vita a un’altra occasione di controversia, la Colombari si è affrettata a spiegare il motivo per cui aveva deciso di andare a correre.

In sintesi, dedicarsi all’attività fisica anche il sabato mattina non era in alcun modo correlato al consumo di un pasto altamente calorico la notte precedente, con l’intenzione di “smaltire” ciò che era stato ingerito, come alcuni maligni avrebbero potuto ipotizzare. Il vero motivo risiede, come di consueto, nella sua volontà personale di rimanere costantemente attiva e di potenziare la sua capacità respiratoria. Tutto questo senza creare alcun tipo di controversia. È una chiara indicazione che, da ora in poi, Colombari presterà maggiore attenzione a ciò che afferma o pubblica sui social, ricordando il periodo difficile vissuto a causa del suo figlio Achille. Una preoccupazione legittimata anche dal fatto che, non molti mesi prima, Colombari si era trovata al centro di un dibattito riguardo al suo stile di vita, con molti che la criticavano per la sua “ossessione per il fisico”. In quella circostanza, la stessa Miss Italia aveva risposto alle critiche concedendo un’intervista dettagliata al Corriere della Sera, in cui illustrava, solo poche settimane dopo il suo 49esimo compleanno, come avesse dovuto affrontare un’altra tempesta di critiche riguardo alla sua forma fisica, considerata da molti “troppo magra”.