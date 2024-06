Home > Video > Lo sfogo di Dario Bertazzi, Tonio Cartonio della Melevisione: "Non sono morto" Lo sfogo di Dario Bertazzi, Tonio Cartonio della Melevisione: "Non sono morto"

"A distanza di anni e anni c'è ancora qualcuno che mi scrive 'ma tu sei morto'. E io gli rispondo 'no, sono vivo'". @danilobertazzi interviene sui #social per smentire, una volta per tutte, la #leggenda metropolitana, uscita dopo che aveva lasciato la #melevisione, che lo voleva morto.